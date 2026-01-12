İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Rusiyanın Murmansk vilayətindəki neft bazasında 80 ton benzin dağılıb

    Region
    • 12 yanvar, 2026
    • 03:56
    Rusiyanın Murmansk vilayətinin Olenoqorsk şəhərindəki neft bazasında təxminən 80 ton neft məhsulu dağılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə region üzrə FHN-in Baş İdarəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "2026-cı il yanvarın 11-i axşam saatlarında Murmansk vilayəti üzrə Rusiya FHN-in Baş İdarəsinə Olenoqorsk şəhərində neft məhsullarının dağılması barədə məlumat daxil olub. Neft bazasının ərazisində benzinin saxlandığı rezervuarla bağlı boru kəmərinin hermetikliyi pozulub. Nəticədə ərazidə təxminən 80 ton Aİ-95 markalı benzin axıb", – deyə məlumatda qeyd olunur.

    Qurumun məlumatına görə, yanacağın verilməsi operativ şəkildə dayandırılıb, neft məhsulu tutucu qurğularda saxlanılır.

    Hadisənin səbəbləri barədə məlumat verilməyib.

    Murmansk neft bazası sızıntı
    На нефтебазе в Мурманской области РФ произошел разлив 80 тонн бензина

