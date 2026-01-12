"Барселона" в 16-й раз стала обладателем Суперкубка Испании по футболу.

Как сообщает Report, в финале турнира каталонцы со счетом 3:2 одержали победу над своим извечным соперником, мадридским "Реалом".

В "Эль Класико", прошедшем в городе Джидда в Саудовской Аравии, счет на 36-й минуте открыл игрок "Барсы" Рафинья. На 2-й добавленной к первому тайму минуте игрок "сливочных" Винисиус сравнял счет. Однако уже через две минуты Роберт Левандовский снова вывел каталонцев вперед. Но и этот гол не стал последним в первом тайме. На 6-й добавленной минуте Гонсало Гарсия во второй раз сравнял счет. Победный гол "Барсы" на 73-й минуте забил Рафинья.

Отметим, что в полуфинале "Барселона" обыграла "Атлетик" (Бильбао) (5:0), а "Реал" выбил из борьбы "Атлетико" (2:1).