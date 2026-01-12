İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    "Barselona" 16-cı dəfə İspaniya Superkubokunun qalibi olub

    Futbol
    • 12 yanvar, 2026
    • 01:06
    Barselona 16-cı dəfə İspaniya Superkubokunun qalibi olub

    "Barselona" tarixində 16-cı dəfə futbol üzrə İspaniya Superkubokunun qalibi olub.

    "Report" xəbər verir ki, turnirin finalında kataloniyalılar əzəli rəqibləri olan paytaxtın "Real" klubunu 3:2 hesabı ilə üstələyiblər.

    Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində keçirilmiş "El Klasiko"da hesabı 36-cı dəqiqədə "Barsa"nın oyunçusu Rafinya açıb. Birinci hissəyə əlavə olunmuş 2-ci dəqiqədə Vinisius "Real"ın bərabərlik qolunu vurub. Lakin bundan iki dəqiqə sonra Levandovski yenidən kataloniyalıları hesabda öndə çıxarıb. Buna baxmayaraq, Qonsalo Qarsiya əlavə olunmuş 6-cı dəqiqədə komandasının bərabərlik qolunu vurub. "Barsa"nın qələbə qolunu 73-cü dəqiqədə Rafinya vurub.

    Qeyd edək ki, "Barselona" yarımfinalda "Atletik" (Bilbao) klubunu (5:0), "Real" isə "Atketiko"nu (2:1) mübarizədən kənarlaşdırıb.

    El Klasiko İspaniya Superkuboku Futbol
    "Барселона" в 16-й раз стала обладателем Суперкубка Испании по футболу

    Son xəbərlər

    01:06

    "Barselona" 16-cı dəfə İspaniya Superkubokunun qalibi olub

    Futbol
    00:53

    Britaniya Ukrayna üçün ballistik raketlərin hazırlanacağını açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    00:26

    Britaniyanın Tehrandakı səfiri İran XİN-ə çağırılıb

    Region
    00:09

    İstanbul aeroportlarında ləğv olunan uçuşların sayı 124-ə yüksəlib - YENİLƏNİB

    Region
    23:44

    İranda üç günlük matəm elan olunub

    Region
    23:27

    KİV: Tramp İranda hərbi qüvvələrin yerləşdirilməsi variantını nəzərdən keçirmir

    Digər ölkələr
    22:57

    "Bavariya" Bundesliqanın 16-cı turunda "Volfsburq"u darmadağın edib

    Futbol
    22:43

    SDQ-nin Hələbi atəşə tutması nəticəsində ölənlərin sayı 24-ə yüksəlib

    Digər ölkələr
    21:54

    Volqoqrad vilayətindəki neft bazasında baş verən yanğın bir sutka sonra söndürülüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti