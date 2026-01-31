İstanbulda mikroavtobus TIR-la toqquşub, 13 nəfər yaralanıb
Region
- 31 yanvar, 2026
- 21:51
İstanbulun Pendik rayonunda mikroavtobus hərəkətdə olmayan TIR-a çırpılıb.
"Report" bu barədə Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir.
Hadisə nəticəsində 13 nəfər yaralanıb. Onlar ilkin müdaxilələrdən sonra təcili yardım maşınları ilə xəstəxanaya aparılıblar.
"İki nəfərin vəziyyəti ağırdır" , - məlumatda bildirilir.
