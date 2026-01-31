İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Region
    • 31 yanvar, 2026
    • 21:51
    İstanbulda mikroavtobus TIR-la toqquşub, 13 nəfər yaralanıb

    İstanbulun Pendik rayonunda mikroavtobus hərəkətdə olmayan TIR-a çırpılıb.

    "Report" bu barədə Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir.

    Hadisə nəticəsində 13 nəfər yaralanıb. Onlar ilkin müdaxilələrdən sonra təcili yardım maşınları ilə xəstəxanaya aparılıblar.

    "İki nəfərin vəziyyəti ağırdır" , - məlumatda bildirilir.

    İstanbul qəza Yaralı

