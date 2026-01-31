İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Kürdəmirdə qadın sürücü qəza törədib, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 31 yanvar, 2026
    • 22:09
    Kürdəmirdə qadın sürücü qəza törədib, xəsarət alanlar var

    Kürdəmirdə bir neçə nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax yolunun rayonun Atakişili kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, 32 yaşlı sürücü Pərvanə Əliyeva Bakı istiqamətində hərəkətdə olarkən "Toyota" markalı avtomobilə idarəetməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb.

    Qəza zamanı avtomobildə olan 4 nəfər - sürücü və sərnişinlər; 31 yaşlı Akif Əliyev, 66 yaşlı Təranə Xəlilova və 19 yaşlı Aytən Xasıyeva müxtəlif dərəcəli ağır xəsarətlər alıblar.

    Yaralılar təcili tibbi yardım maşını ilə Kürdəmir rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.

    Hadisənin başvermə səbəbi araşdırılır.

    Kürdəmir Qadın sürücü yol qəzası

    Son xəbərlər

    23:05

    KİV: Fransada polislərin aksiyasında 45 mindən çox insan iştirak edib

    Digər ölkələr
    22:52

    Siciliyada torpaq sürüşməsi yaşayış binasının çökməsinə səbəb olub

    Digər ölkələr
    22:37

    Tramp: ABŞ-nin planı İranla danışıqlardan ibarətdir

    Digər ölkələr
    22:24
    Foto

    Əraqçi: ABŞ İran ərazisində ordumuza təlim qaydalarını diktə etməyə çalışır

    Region
    22:09
    Foto
    Video

    Kürdəmirdə qadın sürücü qəza törədib, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:01

    KİV: ABŞ-nin xəbərdarlığından sonra İran, Çin və Rusiyanın təlimləri təxirə salınıb

    Region
    21:51

    İstanbulda mikroavtobus TIR-la toqquşub, 13 nəfər yaralanıb

    Region
    21:36
    Foto

    Azərbaycanla Oman arasında opera sənəti sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    21:16

    Araz çayı üzərində Ağbənd-Kəlalə avtomobil körpüsünün tikintisi qrafikə uyğun aparılır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti