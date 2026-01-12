Британского посла вызвали в МИД Ирана

Посла Великобритании в Тегеране Хьюго Шортера вызвали в Министерство иностранных дел Ирана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Mehr.

Отмечается, что дипломату выразили протест по поводу инцидента с флагом во время протестных акций у посольства Ирана в Лондоне, а также заявления британского МИД относительно событий в республике.

Напомним, что 10 января во время демонстрации в Лондоне протестующие заменили иранский флаг над посольством на дореволюционный. Позже двое из совершивших этот акт были задержаны.