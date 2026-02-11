В Азербайджане отметят 30-летие Национального паралимпийского комитета.

Как сообщили Report в комитете, в связи с юбилеем запланировано проведение ряда мероприятий.

Дополнительная информация о датах и программе будет представлена позднее.

Общественности уже презентованы новый логотип Национального паралимпийского комитета, а также специальный логотип, посвященный 30-летнему юбилею.

Отметим, что с 1996 по 2026 год азербайджанские паралимпийцы девять раз принимали участие в Паралимпийских играх, завоевав в общей сложности 27 золотых, 21 серебряную и 20 бронзовых медалей.