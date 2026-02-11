Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане отметят 30-летие Национального паралимпийского комитета

    Индивидуальные
    • 11 февраля, 2026
    • 17:16
    В Азербайджане отметят 30-летие Национального паралимпийского комитета

    В Азербайджане отметят 30-летие Национального паралимпийского комитета.

    Как сообщили Report в комитете, в связи с юбилеем запланировано проведение ряда мероприятий.

    Дополнительная информация о датах и программе будет представлена позднее.

    Общественности уже презентованы новый логотип Национального паралимпийского комитета, а также специальный логотип, посвященный 30-летнему юбилею.

    Отметим, что с 1996 по 2026 год азербайджанские паралимпийцы девять раз принимали участие в Паралимпийских играх, завоевав в общей сложности 27 золотых, 21 серебряную и 20 бронзовых медалей.

    Национальный паралимпийский комитет юбилей
    Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin 30 illik yubileyi qeyd ediləcək
    Ты - Король

    Последние новости

    17:29

    Президент: Сегодня Азербайджан полностью обеспечивает себя всеми основными источниками энергии

    Внутренняя политика
    17:26
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил с президентом Арабского парламента ситуацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    17:24

    ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году

    Энергетика
    17:21

    Община Западного Азербайджана осудила заявление группы депутатов Европарламента

    Внешняя политика
    17:17

    Азербайджан в январе отставал от квоты ОПЕК+ на 92 тыс. б/с

    Энергетика
    17:16

    В Азербайджане определены органы по делам о незаконном получении грантов

    Финансы
    17:16

    В Азербайджане отметят 30-летие Национального паралимпийского комитета

    Индивидуальные
    17:13

    ОПЕК+ в январе снизила добычу нефти на 264 тыс. баррелей в сутки

    Энергетика
    17:12

    Токаев назначил на середину марта референдум по новой Конституции Казахстана - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей