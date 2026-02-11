В Азербайджане отметят 30-летие Национального паралимпийского комитета
Индивидуальные
- 11 февраля, 2026
- 17:16
В Азербайджане отметят 30-летие Национального паралимпийского комитета.
Как сообщили Report в комитете, в связи с юбилеем запланировано проведение ряда мероприятий.
Дополнительная информация о датах и программе будет представлена позднее.
Общественности уже презентованы новый логотип Национального паралимпийского комитета, а также специальный логотип, посвященный 30-летнему юбилею.
Отметим, что с 1996 по 2026 год азербайджанские паралимпийцы девять раз принимали участие в Паралимпийских играх, завоевав в общей сложности 27 золотых, 21 серебряную и 20 бронзовых медалей.
Последние новости
17:29
Президент: Сегодня Азербайджан полностью обеспечивает себя всеми основными источниками энергииВнутренняя политика
17:26
Фото
Джейхун Байрамов обсудил с президентом Арабского парламента ситуацию на Ближнем ВостокеВнешняя политика
17:24
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 годуЭнергетика
17:21
Община Западного Азербайджана осудила заявление группы депутатов ЕвропарламентаВнешняя политика
17:17
Азербайджан в январе отставал от квоты ОПЕК+ на 92 тыс. б/сЭнергетика
17:16
В Азербайджане определены органы по делам о незаконном получении грантовФинансы
17:16
В Азербайджане отметят 30-летие Национального паралимпийского комитетаИндивидуальные
17:13
ОПЕК+ в январе снизила добычу нефти на 264 тыс. баррелей в суткиЭнергетика
17:12