    В Азербайджане определены органы по делам о незаконном получении грантов

    Финансы
    • 11 февраля, 2026
    • 17:16
    В Азербайджане определены органы по делам о незаконном получении грантов

    Президент Ильхам Алиев внес изменения в указы от 15 февраля 2016 года "О применении закона от 29 декабря 2015 года "Об утверждении Кодекса об административных проступках" и от 23 февраля 2017 года "Об утверждении "Перечня должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях".

    Как сообщает Report, глава государства подписал новый указ.

    Согласно документу, определены уполномоченные органы по статье Кодекса об административных проступках, предусматривающей ответственность за нарушение законодательства о получении (выдаче) грантов.

    Речь идет о делах, связанных с наложением штрафов на должностных и юридических лиц за проведение неправительственными организациями, местными филиалами или представительствами иностранных НПО, а также банками банковских и иных операций по договорам (решениям) о получении или выдаче грантов, не зарегистрированным в порядке, установленном законом "О грантах".

    Эти дела будут рассматриваться Министерством юстиции - в отношении физических лиц, НПО, муниципалитетов, муниципальных органов и других некоммерческих организаций, за исключением религиозных; Центральным банком - в отношении банков и других поставщиков платежных услуг; Министерством экономики - в отношении иных коммерческих и юридических лиц публичного права.

    Лента новостей