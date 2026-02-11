Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Джейхун Байрамов обсудил с президентом Арабского парламента ситуацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 17:26
    Джейхун Байрамов обсудил с президентом Арабского парламента ситуацию на Ближнем Востоке

    Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с президентом Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД, в ходе встречи обсуждались отношения Азербайджана с арабскими странами и в целом с Лигой арабских государств и Арабским парламентом, вопросы региональной безопасности на Ближнем Востоке и в регионе, израильско-палестинский конфликт и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

    Было подчеркнуто, что развитие связей с мусульманскими, в том числе арабскими странами, является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана, который неизменно стремится к обеспечению стабильности, безопасности и мира в регионе.

    Была выражена солидарность относительно важности усилий по урегулированию сложившейся ситуации в секторе Газа. В контексте палестинского вопроса вновь было подчеркнуто, что Азербайджан, руководствуясь принципом "двух государств", поддерживает его урегулирование в соответствии с нормами международного права и резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Наряду с этим была подчеркнута важность посреднических усилий, осуществляемых Азербайджаном в последние годы.

    Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал Аль-Ямахи о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях в постконфликтный период.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

