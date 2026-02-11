İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Ceyhun Bayramov Ərəb Parlamentinin prezidenti ilə Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 11 fevral, 2026
    • 17:10
    Ceyhun Bayramov Ərəb Parlamentinin prezidenti ilə Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Ərəb Parlamentinin prezidenti Məhəmməd Əhməd Əl-Yammahinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycanın ərəb ölkələri və ümumilikdə Ərəb Liqası və Ərəb Parlamenti ilə münasibətləri, Yaxın Şərqdə və bölgədə regional təhlükəsizlik vəziyyəti, İsrail-Fələstin münaqişəsi, habelə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi müzakirə olunub.

    Bundan əavə, görüşdə Azərbaycanın xarici siyasətində müsəlman, o cümlədən ərəb ölkələri ilə əlaqələrin inkişafının prioritet istiqamətlərdən biri olduğu vurğulanıb. Azərbaycanın bölgədə sabitliyin, təhlükəsizliyin və sülhün təmin olunması istiqamətində hər zaman çalışdığı, münaqişələrin və müharibələrin qarşısının alınması istiqamətində səylərin artırılmasının vacibliyi qeyd olunub.

    Eyni zamanda Qəzza bölgəsindəki mövcud vəziyyətin aradan qaldırılması istiqamətində səylərin əhəmiyyətinə dair həmrəylik ifadə olunub. Fələstin məsələsi kontekstində Azərbaycan tərəfindən "iki dövlət" prinsipinin rəhbər tutularaq, beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə uyğun həll variantının dəstəkləndiyi bir daha diqqətə çatdırılıb.

    Bununla yanaşı, Azərbaycanın son illərdə həyata keçirdiyi vasitəçilik səylərinin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Ceyhun Bayramov həmçinin keçmiş münaqişə, Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi, post-münaqişə dövründə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə aparılan bərpa və yenidənqurma işləri barədə qarşı tərəfə ətraflı məlumat verib.

    Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərlə bağlı da fikir mübadiləsi aparılıb.

    Ceyhun Bayramov Yaxın Şərqdəki vəziyyət Məhəmməd Əhməd Əl-Yammahi İsrail-Fələstin münaqişəsi Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Foto
    Джейхун Байрамов обсудил с президентом Арабского парламента ситуацию на Ближнем Востоке

    Son xəbərlər

    17:29

    Ötən ilin dekabrında BTC ilə neft ixracı 2 % artıb

    Energetika
    17:28

    Azərbaycanda texnoparkların rezidentlərinin illik gəliri açıqlanıb

    İKT
    17:28

    İlham Əliyev: Hər bir dövlət qurumunda rəqəmsallaşma, süni intellekt, kibertəhlükəsizlik üzrə müavin ayrılmalıdır

    Daxili siyasət
    17:28
    Foto

    Azərbaycan və Macarıstan arasında ikinci konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

    Xarici siyasət
    17:27

    İlham Əliyev: Vətəndaşa lazım olan bütün xidmətlər bir ünvandan göstərilməlidir

    Daxili siyasət
    17:25

    Prezident: Süni intellektin tətbiqi dövlət qurumlarında geniş vüsət almalıdır

    Daxili siyasət
    17:25
    Foto

    AFFA tərəfindən klublar üçün danışılmış oyunlara qarşı sessiya təşkil olunub

    Futbol
    17:24

    Rəşad Nəbiyev: "2030-cu ilə qədər süni intellekt 16 trilyon dollarlıq əlavə dəyər yaradacaq"

    İKT
    17:23

    İlham Əliyev: Azərbaycanın ABŞ ilə imzaladığı Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası tarixi bir sənəddir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti