    Азербайджан в январе отставал от квоты ОПЕК+ на 92 тыс. б/с

    Энергетика
    • 11 февраля, 2026
    • 17:17
    Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в январе 2026 года составила 459 тыс. баррелей (б/с), что соответствует аналогичному показателю за декабрь прошлого года.

    Об этом сообщает "Report" со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

    Согласно договоренности министров ОПЕК+, квота добычи нефти Азербайджана продлена до конца 2026 года - 551 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, в январе фактическая добыча в стране отставала от плана в рамках сделки ОПЕК+ на 92 тыс. б/с.

    По данным картеля, в 2025 году среднесуточная добыча нефти в стране составила 461 тыс. баррелей против показателя 2024 года 481 тыс. баррелей.

    ОПЕК+ нефть добыча нефти квота Азербайджана
