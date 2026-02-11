Азербайджан в январе отставал от квоты ОПЕК+ на 92 тыс. б/с
Энергетика
- 11 февраля, 2026
- 17:17
Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в январе 2026 года составила 459 тыс. баррелей (б/с), что соответствует аналогичному показателю за декабрь прошлого года.
Об этом сообщает "Report" со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.
Согласно договоренности министров ОПЕК+, квота добычи нефти Азербайджана продлена до конца 2026 года - 551 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, в январе фактическая добыча в стране отставала от плана в рамках сделки ОПЕК+ на 92 тыс. б/с.
По данным картеля, в 2025 году среднесуточная добыча нефти в стране составила 461 тыс. баррелей против показателя 2024 года 481 тыс. баррелей.
