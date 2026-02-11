Azərbaycan yanvarda "OPEC+" kvotasından gündəlik 92 min barel geri qalıb
Energetika
- 11 fevral, 2026
- 17:13
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı orta hesabla 459 min barel təşkil edib.
"Report" bu barədə OPEC-in aylıq hesabatına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, ötən ay Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı dekabr ayı ilə müqayisədə eyni olub.
Hesabata əsasən, "OPEC+" razılaşması çərçivəsində Azərbaycanın 2026-cı il üçün gündəlik neft hasilatı kvotası 551 min barel olduğu halda, yanvarda faktiki hasilat 92 min barel geriləyib.
Qeyd edək ki, 2025-ci ilin birinci rübündə Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı orta hesabla 466 min barel, ikinci rübündə 461 min barel, üçüncü və dördüncü rüblərdə isə 459 min barel təşkil edib.
2025-ci ildə ölkədə gündəlik neft hasilatı orta hesabla 461 min barel olub.
Son xəbərlər
17:28
Azərbaycanda texnoparkların rezidentlərinin illik gəliri açıqlanıbİKT
17:28
İlham Əliyev: Hər bir dövlət qurumunda rəqəmsallaşma, süni intellekt, kibertəhlükəsizlik üzrə müavin ayrılmalıdırDaxili siyasət
17:28
Azərbaycan və Macarıstan arasında ikinci konsulluq məsləhətləşmələri keçirilibXarici siyasət
17:27
İlham Əliyev: Vətəndaşa lazım olan bütün xidmətlər bir ünvandan göstərilməlidirDaxili siyasət
17:25
Prezident: Süni intellektin tətbiqi dövlət qurumlarında geniş vüsət almalıdırDaxili siyasət
17:25
AFFA tərəfindən klublar üçün danışılmış oyunlara qarşı sessiya təşkil olunubFutbol
17:24
Rəşad Nəbiyev: "2030-cu ilə qədər süni intellekt 16 trilyon dollarlıq əlavə dəyər yaradacaq"İKT
17:23
İlham Əliyev: Azərbaycanın ABŞ ilə imzaladığı Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası tarixi bir sənəddirDaxili siyasət
17:22