İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan yanvarda "OPEC+" kvotasından gündəlik 92 min barel geri qalıb

    Energetika
    • 11 fevral, 2026
    • 17:13
    Azərbaycan yanvarda OPEC+ kvotasından gündəlik 92 min barel geri qalıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı orta hesabla 459 min barel təşkil edib.

    "Report" bu barədə OPEC-in aylıq hesabatına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, ötən ay Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı dekabr ayı ilə müqayisədə eyni olub.

    Hesabata əsasən, "OPEC+" razılaşması çərçivəsində Azərbaycanın 2026-cı il üçün gündəlik neft hasilatı kvotası 551 min barel olduğu halda, yanvarda faktiki hasilat 92 min barel geriləyib.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ilin birinci rübündə Azərbaycanda gündəlik neft hasilatı orta hesabla 466 min barel, ikinci rübündə 461 min barel, üçüncü və dördüncü rüblərdə isə 459 min barel təşkil edib.

    2025-ci ildə ölkədə gündəlik neft hasilatı orta hesabla 461 min barel olub.

    OPEC Azərbaycan neft hasilatı
    Азербайджан в январе отставал от квоты ОПЕК+ на 92 тыс. б/с

    Son xəbərlər

    17:28

    Azərbaycanda texnoparkların rezidentlərinin illik gəliri açıqlanıb

    İKT
    17:28

    İlham Əliyev: Hər bir dövlət qurumunda rəqəmsallaşma, süni intellekt, kibertəhlükəsizlik üzrə müavin ayrılmalıdır

    Daxili siyasət
    17:28

    Azərbaycan və Macarıstan arasında ikinci konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

    Xarici siyasət
    17:27

    İlham Əliyev: Vətəndaşa lazım olan bütün xidmətlər bir ünvandan göstərilməlidir

    Daxili siyasət
    17:25

    Prezident: Süni intellektin tətbiqi dövlət qurumlarında geniş vüsət almalıdır

    Daxili siyasət
    17:25

    AFFA tərəfindən klublar üçün danışılmış oyunlara qarşı sessiya təşkil olunub

    Futbol
    17:24

    Rəşad Nəbiyev: "2030-cu ilə qədər süni intellekt 16 trilyon dollarlıq əlavə dəyər yaradacaq"

    İKT
    17:23

    İlham Əliyev: Azərbaycanın ABŞ ilə imzaladığı Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası tarixi bir sənəddir

    Daxili siyasət
    17:22

    Prezident: Son 20 ildə Azərbaycanın generasiya gücü iki dəfəyə yaxın artıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti