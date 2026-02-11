ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году
Энергетика
- 11 февраля, 2026
- 17:24
ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,38 млн баррелей в сутки (б/c) по сравнению с 2025 годом.
Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.
"Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год остается на уровне почти 1,4 млн б/c в годовом выражении, без изменений по сравнению с оценкой прошлого месяца - 106,52 млн б/c", - сказано в отчете.
Прогноз мирового спроса в 2027 году прогнозируется на уровне 107,86 млн б/с.
