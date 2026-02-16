В городе Ширване, Имишлинском, Саатлинском и Сабирабадском районах не будет газа

17 февраля в Имишлинском, Саатлинском и Сабирабадском районах, а также в поселке Байрамлы города Ширван возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом сообщили Report в ПО "Азеригаз".

С 09:00 17 февраля в связи с ремонтными работами планируется прекращение газоснабжения в Имишлинском, Саатлинском и Сабирабадском районе, а также в поселке Байрамлы города Ширван.