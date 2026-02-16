В городе Ширване, Имишлинском, Саатлинском и Сабирабадском районах не будет газа
Энергетика
- 16 февраля, 2026
- 12:25
17 февраля в Имишлинском, Саатлинском и Сабирабадском районах, а также в поселке Байрамлы города Ширван возникнут перебои в газоснабжении.
Об этом сообщили Report в ПО "Азеригаз".
С 09:00 17 февраля в связи с ремонтными работами планируется прекращение газоснабжения в Имишлинском, Саатлинском и Сабирабадском районе, а также в поселке Байрамлы города Ширван.
Последние новости
13:04
Гаджиев: Зангезурский коридор открывает новые возможности для Каспийского региона и БалканИнфраструктура
13:03
Фото
Ильхам Алиев и Александар Вучич приняли участие в неформальном завтракеВнешняя политика
12:59
ВС РФ нанесли удары по Харьковской и Сумской областях Украины: 8 раненыхДругие страны
12:55
В Азербайджане может измениться порядок оценки знаний педагогов школ искусствМилли Меджлис
12:55
В Швейцарии сошел с рельсов поезд с 80 пассажирамиДругие страны
12:54
На севере Москвы в офисном центре произошел пожар, спасены 16 человекВ регионе
12:52
Омбудсмен Азербайджана обратилась к госорганам из-за угрозы электроскутеров для детейВнутренняя политика
12:45
Экономика Нахчывана выросла почти на 2%Финансы
12:43