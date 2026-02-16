В Тель-Авиве и Иерусалиме представлен совместный фильм азербайджанско-израильских кинематографистов

В Тель-Авиве, Израиль, прошла церемония презентации фильма "Традиция сквозь века", организованная совместно посольством Азербайджана и Культурным центром Sholumi.

Как сообщили Report в посольстве, документальный фильм, снятый режиссером Руфатом Асадовым и спродюсированный руководителем центра Sholumi Шаулем Симан-Товом, стал совместным проектом азербайджанских и израильских кинематографистов.

На церемонии презентации выступили чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов и режиссер фильма Руфат Асадов.

Презентация фильма состоялась также в Иерусалиме при организации Азербайджано-израильской международной ассоциации и Культурного центра Sholumi. В мероприятии приняли участие представители различных общин города.

Отметим, что фильм посвящен творчеству художника-ковроткача, коллекционера и исследователя культурного наследия горских евреев Альберта Рафиева. Уроженец Красного поселка (Гырмызы гясябя) Губинского района в своем творчестве объединяет элементы азербайджанской и еврейской культур. Его работы отражают исторические традиции мирного сосуществования народов и религий в Азербайджане.

Картина уже получила предложения о показах из ряда стран, включая США, Германию, Нидерланды, Чехию, Россию и др.