ГКНБ Кыргызстана: В трех реабилитационных центрах пытали пациентов, двое умерли

В Бишкеке (Кыргызстан) выявили три незаконно работающих реабилитационных центра, в одном из них умерли два пациента.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в Госкомитете нацбазопасности страны (ГКНБ).

Речь об организациях "Идальго", "Решение" и "Бишкек-Маяк".

"Руководители и отдельные работники реабилитационных центров зачастую прибегали к нетрадиционным способам лечения: пациентов усмиряли с применением физической силы, электрошокеров, привязывали их к стульям или кроватям, а также помещали в комнаты-изоляторы", - сообщили в ГКНБ.

Кроме того, в центрах были обнаружены сильнодействующие психотропные препараты, которые назначали пациентам. Двое подопечных центра "Бишкек-Маяка" скончались.

Задержаны семь человек из числа руководителей и сотрудников указанных организаций. Проводится следствие.