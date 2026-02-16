Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    ГКНБ Кыргызстана: В трех реабилитационных центрах пытали пациентов, двое умерли

    В регионе
    • 16 февраля, 2026
    • 11:59
    ГКНБ Кыргызстана: В трех реабилитационных центрах пытали пациентов, двое умерли

    В Бишкеке (Кыргызстан) выявили три незаконно работающих реабилитационных центра, в одном из них умерли два пациента.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в Госкомитете нацбазопасности страны (ГКНБ).

    Речь об организациях "Идальго", "Решение" и "Бишкек-Маяк".

    "Руководители и отдельные работники реабилитационных центров зачастую прибегали к нетрадиционным способам лечения: пациентов усмиряли с применением физической силы, электрошокеров, привязывали их к стульям или кроватям, а также помещали в комнаты-изоляторы", - сообщили в ГКНБ.

    Кроме того, в центрах были обнаружены сильнодействующие психотропные препараты, которые назначали пациентам. Двое подопечных центра "Бишкек-Маяка" скончались.

    Задержаны семь человек из числа руководителей и сотрудников указанных организаций. Проводится следствие.

    Лента новостей