ГКНБ Кыргызстана: В трех реабилитационных центрах пытали пациентов, двое умерли
- 16 февраля, 2026
- 11:59
В Бишкеке (Кыргызстан) выявили три незаконно работающих реабилитационных центра, в одном из них умерли два пациента.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в Госкомитете нацбазопасности страны (ГКНБ).
Речь об организациях "Идальго", "Решение" и "Бишкек-Маяк".
"Руководители и отдельные работники реабилитационных центров зачастую прибегали к нетрадиционным способам лечения: пациентов усмиряли с применением физической силы, электрошокеров, привязывали их к стульям или кроватям, а также помещали в комнаты-изоляторы", - сообщили в ГКНБ.
Кроме того, в центрах были обнаружены сильнодействующие психотропные препараты, которые назначали пациентам. Двое подопечных центра "Бишкек-Маяка" скончались.
Задержаны семь человек из числа руководителей и сотрудников указанных организаций. Проводится следствие.