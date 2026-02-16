Суд над Рубеном Варданяном продолжится завтра
Происшествия
- 16 февраля, 2026
- 12:13
Открытое судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также по статьям, связанным с терроризмом, финансированием терроризма, и в других тяжких преступлениях, будет продолжено 17 февраля.
Об этом Report сообщили из Бакинского военного суда.
Отметим, что на заседании суда, состоявшемся 10 февраля, было объявлено о завершении судебного разбирательства, и судебная коллегия удалилась на совещание.
