Суд над Рубеном Варданяном продолжится завтра

Открытое судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также по статьям, связанным с терроризмом, финансированием терроризма, и в других тяжких преступлениях, будет продолжено 17 февраля.

Об этом Report сообщили из Бакинского военного суда.

Отметим, что на заседании суда, состоявшемся 10 февраля, было объявлено о завершении судебного разбирательства, и судебная коллегия удалилась на совещание.