    На трассе Зыхский круг-аэропорт из-за тумана снижен скоростной режим

    Внутренняя политика
    • 16 февраля, 2026
    • 10:46
    На трассе Зыхский круг-аэропорт из-за тумана снижен скоростной режим

    На ряде полос дороги Зыхский круг-аэропорт в Баку скоростной режим снижен из-за тумана на 20 км/час.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

    Соответствующая корректировка предельно допустимой скорости и предупреждающий знак "Туман" отражены на информационно-скоростных табло, уточнили в ведомстве.

    Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.

    Центр интеллектуального управления транспортом скоростной режим туманная погода
    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda dumanlı havaya görə sürət həddi endirilib
