На трассе Зыхский круг-аэропорт из-за тумана снижен скоростной режим
Внутренняя политика
- 16 февраля, 2026
- 10:46
На ряде полос дороги Зыхский круг-аэропорт в Баку скоростной режим снижен из-за тумана на 20 км/час.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.
Соответствующая корректировка предельно допустимой скорости и предупреждающий знак "Туман" отражены на информационно-скоростных табло, уточнили в ведомстве.
Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.
