На горнолыжном курорте в Италии погибли в лавине трое спортсменов из Франции
Другие страны
- 16 февраля, 2026
- 13:49
Трое французских горнолыжников погибли в результате схода лавины на горнолыжном курорте на северо-западе Италии в Курмайёре.
Как передает Report, об этом об этом сообщает телеканал RAI.
Сообщается, что двое из них умерли в воскресенье, третий пострадавший сегодня умер в больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии после обнаружения спасателями. В операции по спасению и поиску были задействованы два вертолета альпийской службы спасения.
Они находились в зоне, где была объявлена опасность схода лавин - три балла по пятибалльной шкале на высоте до 2,4 тыс. м и четыре балла на больших высотах.
