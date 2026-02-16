Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    На горнолыжном курорте в Италии погибли в лавине трое спортсменов из Франции

    • 16 февраля, 2026
    • 13:49
    На горнолыжном курорте в Италии погибли в лавине трое спортсменов из Франции

    Трое французских горнолыжников погибли в результате схода лавины на горнолыжном курорте на северо-западе Италии в Курмайёре.

    Как передает Report, об этом об этом сообщает телеканал RAI.

    Сообщается, что двое из них умерли в воскресенье, третий пострадавший сегодня умер в больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии после обнаружения спасателями. В операции по спасению и поиску были задействованы два вертолета альпийской службы спасения.

    Они находились в зоне, где была объявлена опасность схода лавин - три балла по пятибалльной шкале на высоте до 2,4 тыс. м и четыре балла на больших высотах.

    Италия горнолыжный курорт снежная лавина жертвы
