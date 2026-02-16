Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан и ОАЭ подготовят дорожную карту сотрудничества в аграрной сфере

    АПК
    • 16 февраля, 2026
    • 12:31
    Азербайджан и ОАЭ подготовят дорожную карту сотрудничества в аграрной сфере

    Азербайджан совместно с ОАЭ подготовит дорожную карту сотрудничества в аграрной сфере.

    Как сообщает Report, об этом заявила министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Амна бинт Абдулла Аль Дахак Аль Шамси на деловом круглом столе "Азербайджан-ОАЭ: продовольствие и сельское хозяйство" в Баку.

    По ее словам, ОАЭ нацелены на установление международного сотрудничества для создания более надежной цепочки продовольственных поставок в мировом масштабе: "В результате этого сотрудничества мы намерены совместно с нашими коллегами из Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) разработать "дорожную карту". Этот структурированный подход позволит нам в ближайшем будущем реализовать на практике наши сегодняшние обсуждения. Мы уверены, что эти переговоры укрепят как межправительственное (G2G), так и межкорпоративное (B2B) сотрудничество".

    Министр подчеркнула, что продолжающиеся двусторонние отношения с Азербайджаном имеют важнейшее значение для повышения продовольственной безопасности и создания долгосрочного плодотворного партнерства с использованием сильных сторон обеих стран.

    Фатима Багирова

    сельское хозяйство ОАЭ дорожная карта сотрудничества Амна бинт Абдулла Аль Дахак Аль Шамси
    Azərbaycan BƏƏ ilə aqrar sahədə yol xəritəsi hazırlayacaq
