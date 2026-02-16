Азербайджан и ОАЭ подготовят дорожную карту сотрудничества в аграрной сфере

Азербайджан совместно с ОАЭ подготовит дорожную карту сотрудничества в аграрной сфере.

Как сообщает Report, об этом заявила министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Амна бинт Абдулла Аль Дахак Аль Шамси на деловом круглом столе "Азербайджан-ОАЭ: продовольствие и сельское хозяйство" в Баку.

По ее словам, ОАЭ нацелены на установление международного сотрудничества для создания более надежной цепочки продовольственных поставок в мировом масштабе: "В результате этого сотрудничества мы намерены совместно с нашими коллегами из Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) разработать "дорожную карту". Этот структурированный подход позволит нам в ближайшем будущем реализовать на практике наши сегодняшние обсуждения. Мы уверены, что эти переговоры укрепят как межправительственное (G2G), так и межкорпоративное (B2B) сотрудничество".

Министр подчеркнула, что продолжающиеся двусторонние отношения с Азербайджаном имеют важнейшее значение для повышения продовольственной безопасности и создания долгосрочного плодотворного партнерства с использованием сильных сторон обеих стран.

Фатима Багирова