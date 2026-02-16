İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan BƏƏ ilə aqrar sahədə yol xəritəsi hazırlayacaq

    ASK
    • 16 fevral, 2026
    • 12:18
    Azərbaycan BƏƏ ilə aqrar sahədə yol xəritəsi hazırlayacaq

    Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) ilə birlikdə aqrar sahədə yol xəritəsi hazırlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BƏƏ-nin iqlim dəyişikliyi və ətraf mühit naziri Amna bint Abdulla Əl Dahak Əlşəmsi Bakıda keçirilən "Azərbaycan-BƏƏ qida və kənd təsərrüfatı işgüzar dəyirmi masasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, BƏƏ dünya miqyasında daha etibarlı qida təchizatı zənciri yaratmaq üçün beynəlxalq əməkdaşlıqların qurulmasını hədəfləyir:

    "Bu əməkdaşlığın nəticəsi olaraq, İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyindəki (AZPROMO) həmkarlarımızla birlikdə "yol xəritəsi" hazırlamaq niyyətindəyik. Bu strukturlaşdırılmış yanaşma bizə bugünkü söhbətlərimizin yaxın gələcəkdə real tətbiqinə imkan verəcək. Biz bu müzakirələrin həm hökumətlərarası (G2G), həm də bizneslər arası (B2B) əməkdaşlığı gücləndirəcəyinə əminik".

    Nazir vurğulayıb ki, Azərbaycanla davam edən ikitərəfli münasibətlər hər iki ölkənin güclü tərəflərindən istifadə edərək qida təhlükəsizliyini artırmaq və uzunmüddətli, bəhrəli tərəfdaşlıq yaratmaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    Fatimə Bağırova

    Azərbaycan BƏƏ Amna bint Abdulla Əl Dahak Əlşəmsi
    Азербайджан и ОАЭ подготовят дорожную карту сотрудничества в аграрной сфере
    Azerbaijan, UAE to draft agriculture roadmap

    Son xəbərlər

    13:18

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:16

    Rusiya Xarkov və Sumı vilayətlərinə zərbələr endirib: 8 yaralı var

    Digər ölkələr
    13:11

    Xocalıya köçürülən daha 30 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:10

    "Qarabağ" - "Nyukasl" oyununu norveçli hakimlər idarə edəcək

    Futbol
    13:06

    Ermənistan 300-dən çox "Starlink" terminalı idxal edib

    Region
    13:03

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan və Serbiya interregional əməkdaşlıqda mühüm rol oynayırlar

    Xarici siyasət
    13:02

    Naxçıvanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 10 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    13:01

    Casusluqda ittiham edilən Fransa vətəndaşının məhkəməsində daha bir neçə şahid dindiriləcək

    Hadisə
    13:00
    Foto

    İlham Əliyev və Aleksandar Vuçiç qeyri-rəsmi səhər yeməyində iştirak ediblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti