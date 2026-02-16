Франции необходимы 200 млрд евро на переход к низкоуглеродной энергетике
Другие страны
- 16 февраля, 2026
- 12:25
Франции потребуется около 200 млрд евро на модернизацию электросетей в рамках перехода к более низкоуглеродной энергетике.
Как передает Report, об этом в эфире BFMTV заявил министр экономики, финансов, промышленного, энергетического и цифрового суверенитета Ролан Лескюр.
Он отметил, что часть распределительных сетей была создана в послевоенный период и нуждается в обновлении. Инвестиции охватят распределительные сети, высоковольтные линии, системы электропередачи и электроснабжения.
По словам министра, модернизация инфраструктуры позволит увеличить производство энергии с низким углеродным следом и обеспечить надежность энергосистемы на фоне климатических и технологических изменений.
Последние новости
13:04
Гаджиев: Зангезурский коридор открывает новые возможности для Каспийского региона и БалканИнфраструктура
13:03
Ильхам Алиев и Александар Вучич приняли участие в неформальном завтракеВнешняя политика
12:59
ВС РФ нанесли удары по Харьковской и Сумской областях Украины: 8 раненыхДругие страны
12:55
В Азербайджане может измениться порядок оценки знаний педагогов школ искусствМилли Меджлис
12:55
В Швейцарии сошел с рельсов поезд с 80 пассажирамиДругие страны
12:54
На севере Москвы в офисном центре произошел пожар, спасены 16 человекВ регионе
12:52
Омбудсмен Азербайджана обратилась к госорганам из-за угрозы электроскутеров для детейВнутренняя политика
12:45
Экономика Нахчывана выросла почти на 2%Финансы
12:43