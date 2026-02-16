Франции необходимы 200 млрд евро на переход к низкоуглеродной энергетике

Франции потребуется около 200 млрд евро на модернизацию электросетей в рамках перехода к более низкоуглеродной энергетике.

Как передает Report, об этом в эфире BFMTV заявил министр экономики, финансов, промышленного, энергетического и цифрового суверенитета Ролан Лескюр.

Он отметил, что часть распределительных сетей была создана в послевоенный период и нуждается в обновлении. Инвестиции охватят распределительные сети, высоковольтные линии, системы электропередачи и электроснабжения.

По словам министра, модернизация инфраструктуры позволит увеличить производство энергии с низким углеродным следом и обеспечить надежность энергосистемы на фоне климатических и технологических изменений.