    ОПЕК+ в январе снизила добычу нефти на 264 тыс. баррелей в сутки

    Энергетика
    • 11 февраля, 2026
    • 17:13
    Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в январе снизили производство нефти на 264 тыс. баррелей в сутки к декабрю - до 37,186 млн б/с, что на 643 тыс. б/с ниже установленного плана с учетом компенсаций ранее недосокращенной добычи.

    Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

    Страны альянса, участвующие в соглашении, произвели в январе 23,19 млн б/с, что на 40 тыс. б/с выше уровня декабря, но на 22 тыс. б/с меньше разрешенного уровня добычи.

    Из стран ОПЕК две страны - Ирак и ОАЭ - в январе должны были компенсировать ранее недосокращенную добычу. Ирак в январе нарастил производство на 38 тыс. б/с, добыв 4,157 млн б/с, - этот уровень превышал установленный на 24 тыс. б/с. ОАЭ увеличили добычу на 13 тыс. б/с - до 3,389 млн б/с, но были на 12 тыс. б/с ниже квоты.

    В основном отстали от плана страны, не входящие в ОПЕК, но участвующие в соглашении ОПЕК+ - на 621 тыс. б/с.

    Казахстан, который должен был компенсировать в январе 0,5 млн б/с ранее недосокращенной добычи, снизил ее в январе на 250 тыс. б/с к декабрю и добыл 1,326 млн б/с, но это превышало установленную квоту на 260 тыс. б/с. Это превышение перекрыли Мексика, Россия, Азербайджан, Малайзия.

