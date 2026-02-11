Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Община Западного Азербайджана осудила заявление группы депутатов Европарламента

    Внешняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 17:21
    Община Западного Азербайджана осудила заявление группы депутатов Европарламента

    Община Западного Азербайджана выступила с резкой критикой заявления группы депутатов Европейского парламента, призвавших Азербайджан освободить "всех армянских заключенных".

    Как сообщает Report, в распространенном Общиной заявлении подчеркивается, что подобный призыв расценивается как попустительство и поощрение оккупации азербайджанских территорий Арменией, совершенных ею этнических чисток и военных преступлений.

    В документе особо отмечается, что достижение мира невозможно без обеспечения справедливости.

    "Лица армянского происхождения, приговоренные в эти дни к лишению свободы, являются носителями и исполнителями идеологии "миацум", которая с конца прошлого века обрекла целый регион на бесконечные трагедии, включая депортацию нас - западных азербайджанцев - с исконных земель наших предков. Вместо того чтобы вмешиваться во внутренние дела суверенного государства и возводить на него клевету, членам Европейского парламента следует оказать общественную поддержку возвращению западных азербайджанцев, пострадавших от кровавых деяний вышеупомянутых лиц, на свои родные земли в Армении", - говорится в тексте.

    Община Западного Азербайджана Европарламент этнические чистки армянские военные преступники
