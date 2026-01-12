"Барселона" выдала лучшую за 10 лет победную серию во всех турнирах

Испанская "Барселона", обыграв мадридский "Реал" в финальном матче Суперкубка Испании 2026 года, оформила 10-ю подряд победу во всех турнирах.

Как сообщает Report, это лучший результат каталонцев за последние 10 лет.

У "сине-гранатовых" не было такой серии с 2016 года. Тогда им удалось выиграть столько же матчей подряд в период с 6 января по 7 февраля.

В текущем сезоне игроки "Барселоны" одержали верх в матче Кубка Испании с "Гвадалахарой" (1:0), выиграли во встрече Лиги чемпионов с "Айнтрахтом" (2:1), а также победили в двух встречах Суперкубка страны ("Атлетик" - 5:0 и "Реал" - 3:2). Кроме того, на счету "блауграны" шесть побед в играх Ла Лиги. Их соперниками были "Алавес" (3:1), "Атлетико" (3:1), "Бетис" (5:3), "Осасуна" (2:0), "Вильярреал" (2:0) и "Эспаньол" (2:0).

Последнее поражение команде Ханса-Дитера Флика нанес лондонский "Челси" 25 ноября 2025 года в матче Лиги чемпионов, тогда встреча завершилась победой англичан со счетом 3:0.