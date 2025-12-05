Сибига: В PURL участвует уже 21 страна на общую сумму обязательств в $4,18 млрд

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что на сегодняшний день 21 страна участвует в инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке американского вооружения для Украины, общая сумма обязательств составляет $4,18 млрд.

Как передает Report, об этом он написал в соцсетях.

"Если Россия рассчитывала сорвать новые взносы в обороноспособность Украины и новые санкции - ей это не удалось. Только визит в штаб-квартиру НАТО принес около миллиарда дополнительных взносов в PURL: пять новых стран присоединились и восемь стран увеличили свои обязательства", - написал министр в Facebook.

Он отметил, что впервые круг участников программы PURL расширился за пределы стран НАТО, благодаря присоединению Австралии и Новой Зеландии. Программа закрывает значительную часть потребностей Украины в укреплении ПВО.

"На заседании Совета Украина–НАТО чувствовалось единодушие и решимость поддерживать Украину. Чем сильнее позиции Украины на поле боя, тем сильнее наши позиции за столом переговоров, что влияет на конкретные решения о поддержке", - добавил министр.