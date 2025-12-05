Обнародована дата визита главы МИД Ирана в Азербайджан
Внешняя политика
- 05 декабря, 2025
- 13:04
Стала известна дата визита министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Азербайджан.
Как сообщает Report, глава МИД прибудет в Баку 7 декабря.
В рамках визита запланированы его встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и другими официальными лицами.
