    Обнародована дата визита главы МИД Ирана в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 13:04
    Обнародована дата визита главы МИД Ирана в Азербайджан

    Стала известна дата визита министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Азербайджан.

    Как сообщает Report, глава МИД прибудет в Баку 7 декабря.

    В рамках визита запланированы его встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и другими официальными лицами.

    Аббас Арагчи Азербайджан визит
    İran XİN rəhbərinin Azərbaycana səfərinin tarixi məlum olub
    Iran's foreign minister to visit Azerbaijan on December 7
    Elvis

    Лента новостей