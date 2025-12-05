İran XİN rəhbərinin Azərbaycana səfərinin tarixi məlum olub
Xarici siyasət
- 05 dekabr, 2025
- 12:54
İran xarici işlər naziri Abbas Əraqçinin Azərbaycana səfər edəcəyi tarix məlum olub.
"Report"un xəbərinə görə, XİN başçısı Bakıya dekabrın 7-i gələcək.
Səfər çərçivəsində onun Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və digər bir sıra rəsmilərlə görüşü nəzərdə tutulur.
