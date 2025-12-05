İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İran XİN rəhbərinin Azərbaycana səfərinin tarixi məlum olub

    Xarici siyasət
    • 05 dekabr, 2025
    • 12:54
    İran XİN rəhbərinin Azərbaycana səfərinin tarixi məlum olub
    Abbas Əraqçi

    İran xarici işlər naziri Abbas Əraqçinin Azərbaycana səfər edəcəyi tarix məlum olub.

    "Report"un xəbərinə görə, XİN başçısı Bakıya dekabrın 7-i gələcək.

    Səfər çərçivəsində onun Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və digər bir sıra rəsmilərlə görüşü nəzərdə tutulur.

    Azərbaycan İran Abbas Əraqçi
