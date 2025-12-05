Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Кубанычбек Омуралиев: За последние годы ОТГ расширила сотрудничество в 52 направлениях

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 13:03
    Кубанычбек Омуралиев: За последние годы ОТГ расширила сотрудничество в 52 направлениях

    За последние годы Организация тюркских государств (ОТГ) расширила сотрудничество сразу в 52 направлениях, усилив динамику взаимодействия в сфере труда, занятости и социальной защиты.

    Как передает Report, об этом заявил генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев на первом заседании министров труда, занятости и социальной защиты стран организации, проходящем в Баку.

    По его словам, тюркский мир обладает значительным экономическим потенциалом, а объединение стран на основе общей истории и культурных ценностей усиливает партнерство внутри организации.

    "Динамика, достигнутая в области труда, занятости и социальной защиты, успешно продолжается. В последние годы организация расширила сотрудничество в 52 различных сферах. Без сильного рынка труда невозможно добиться устойчивого экономического прогресса", - подчеркнул Омуралиев.

    Генеральный секретарь также отметил, что обеспечение безопасных, регулируемых и достойных условий труда является общей задачей всех стран ОТГ. "Сегодня сотрудничество между государствами ОТГ поддерживает долгосрочное институциональное развитие. Мы можем взаимодействовать в вопросах регулирования занятости, переносимости пенсионных прав, механизмов социальной защиты и взаимного признания квалификаций. Облегчение свободного передвижения рабочей силы должно стать одним из стратегических приоритетов", - сказал он.

    Омуралиев добавил, что следующее заседание министров труда, занятости и социальной защиты стран ОТГ пройдет в Турции.

    Kubanıçbek Ömüralıyev: Son illərdə TDT 52 sahədə əməkdaşlığı genişləndirib
    Omuraliev: OTS expanded cooperation in 52 fields in recent years
