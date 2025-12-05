КМГ: Батумский терминал продолжает свою работу в рамках законодательства Грузии

Все работники ООО "Батумский нефтяной терминал" (входит в состав "КазТрансОйл" - в группе национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз") находятся на рабочих местах.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении "КазМунайГаз".

"Терминал осуществляет свою деятельность в рамках законодательства Грузии. Права и законные интересы терминала и его работников обеспечиваются в полном объеме", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что с учетом требования законодательства по сохранению тайны следствия "Батумский нефтяной терминал" воздерживается от дополнительных комментариев.

Ранее грузинские СМИ со ссылкой на следственную службу Минфина страны сообщили о задержании трех руководителей терминала - граждан Казахстана - по делу о крупной схеме незаконного сбыта нефти в обход грузинской таможни.

По данным ведомства, обвиняемые сдали более чем 10 тыс. тонн необработанной и не прошедшей таможенное декларирование нефти, хранившейся в резервуарах терминала. Стоимость продукции превышает 15 млн лари (более $5,5 млн). Чтобы скрыть исчезновение топлива они, по версии следствия, подменили содержимое резервуаров непригодными для использования нефтеотходами.