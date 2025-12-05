Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    КМГ: Батумский терминал продолжает свою работу в рамках законодательства Грузии

    В регионе
    • 05 декабря, 2025
    • 13:02
    КМГ: Батумский терминал продолжает свою работу в рамках законодательства Грузии

    Все работники ООО "Батумский нефтяной терминал" (входит в состав "КазТрансОйл" - в группе национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз") находятся на рабочих местах.

    Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении "КазМунайГаз".

    "Терминал осуществляет свою деятельность в рамках законодательства Грузии. Права и законные интересы терминала и его работников обеспечиваются в полном объеме", - сказано в сообщении.

    В компании отметили, что с учетом требования законодательства по сохранению тайны следствия "Батумский нефтяной терминал" воздерживается от дополнительных комментариев.

    Ранее грузинские СМИ со ссылкой на следственную службу Минфина страны сообщили о задержании трех руководителей терминала - граждан Казахстана - по делу о крупной схеме незаконного сбыта нефти в обход грузинской таможни.

    По данным ведомства, обвиняемые сдали более чем 10 тыс. тонн необработанной и не прошедшей таможенное декларирование нефти, хранившейся в резервуарах терминала. Стоимость продукции превышает 15 млн лари (более $5,5 млн). Чтобы скрыть исчезновение топлива они, по версии следствия, подменили содержимое резервуаров непригодными для использования нефтеотходами.

    Грузия Казахстан "КазМунайГаз" Батумский терминал
    Elvis

    Последние новости

    13:53

    Токаев: В этом году рост экономики Казахстана превысит 6%

    В регионе
    13:50

    Азербайджанские железные дороги переходят на новый этап сотрудничества с АБР

    Инфраструктура
    13:47

    Ведат Ышыхан: Цели Анкары и Баку в социальных вопросах полностью совпадают

    Внешняя политика
    13:43

    Коакер и Папикян обсудили сотрудничество Британии и Армении в военной сфере

    В регионе
    13:40

    Генсек ОТГ: Зангезурский коридор станет ключевой частью современного Шелкового пути

    Внешняя политика
    13:32
    Фото

    SOCAR и UCC Holding" создадут СП для снабжения топливом аэропорта Дамаска

    Энергетика
    13:32

    Карло Марино: Вопрос возвращения западных азербайджанцев на родину должен получить международную оценку

    Внешняя политика
    13:27

    Украина откроет генконсульство в словацком Прешове

    Другие страны
    13:27

    Госминистр: У Лондона и Баку амбициозные планы сотрудничества в сфере обороны - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    Лента новостей