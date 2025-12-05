İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Futbol
    • 05 dekabr, 2025
    • 11:16
    Türkiyədə bir neçə futbolçu və klub rəsmiləri saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Həmin şəxslər mərc oyunları və danışılmış matçlarla bağlı tutulublar.

    İstanbul Baş Prokurorluğu futbolda danışılmış oyunlarla bağlı istintaq çərçivəsində yeni əməliyyat keçirib.

    Türkiyə saxlanıldı futbolçu klub rəsmisi Danışılmış oyunlar

