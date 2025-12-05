Azərbaycan çempionatlarında noyabrın ən yaxşı qollarının müəllifləri müəyyənləşib
Futbol
- 05 dekabr, 2025
- 14:46
Azərbaycan çempionatlarında noyabr ayının ən yaxşı qollarının müəllifləri müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
Münsiflər heyətinin səsinə əsasən, Misli Premyer Liqasında "Ayın qolu" layihəsinin qalibi "Zirə"nin futbolçusu Leroy Mikels olub.
I Liqada Seymur Məmmədov ("Mingəçevir"), II Liqada isə Ceyhun Rəcəbli ("Şəmkir") ən yaxşı qol müəllifləri seçiliblər.
