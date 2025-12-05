İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan çempionatlarında noyabrın ən yaxşı qollarının müəllifləri müəyyənləşib

    Futbol
    • 05 dekabr, 2025
    • 14:46
    Azərbaycan çempionatlarında noyabrın ən yaxşı qollarının müəllifləri müəyyənləşib

    Azərbaycan çempionatlarında noyabr ayının ən yaxşı qollarının müəllifləri müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    Münsiflər heyətinin səsinə əsasən, Misli Premyer Liqasında "Ayın qolu" layihəsinin qalibi "Zirə"nin futbolçusu Leroy Mikels olub.

    I Liqada Seymur Məmmədov ("Mingəçevir"), II Liqada isə Ceyhun Rəcəbli ("Şəmkir") ən yaxşı qol müəllifləri seçiliblər.

    ayın qolu Peşəkar Futbol Liqası "Zirə" klubu Leroy Mikels

    Son xəbərlər

    15:25

    Yekaterina Tsivtsivadze: Gürcüstan-Azərbaycan Media Forumunun 2026-cı ildə keçirilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    15:25

    Rusiya və Hindistan kritik əhəmiyyətli minerallar sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirmək istəyir

    Digər ölkələr
    15:18
    Foto

    Elçin Əmirbəyov Cenevrədə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin indiki durumu barədə məlumat verib

    Xarici siyasət
    15:09
    Video

    Naxçıvanda "Komando başlanğıc kursu"nun buraxılış mərasimi keçirilib

    Hərbi
    15:08
    Foto

    İçərişəhərdə simulyasiyalı təxliyə təlimi keçirilib

    Hadisə
    15:08

    Elçin Əmirbəyov Cenevrədə Azərbaycanın mina problemi barədə məlumat verib

    Digər
    15:05
    Foto

    Baş prokuror Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:02
    Foto

    Mürsəl İbrahimov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:58

    Azərbaycan İspaniyadan şirin kartof tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti