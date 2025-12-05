İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İdman
    • 05 dekabr, 2025
    • 19:06
    Qadın və kişi cüdoçular arasında Azərbaycan çempionatında 7 çəkidə qaliblər müəyyənləşib

    Qadın və kişi cüdoçular arasında keçirilən Azərbaycan çempionatında ilk günün qalibləri müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında keçirilən yarışda 7 çəki dərəcəsi üzrə 107 cüdoçu mübarizə aparıb.

    İlk gündə Nilgün Rzayeva (63 kq), Südabə Ağayeva (70 kq), Günel Həsənli (78 kq), Mədinə Kaisinova (+78 kq), Balabəy Ağayev (60 kq), Nazir Talıbov (66 kq) və Kamran Süleymanov (73 kq) fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionatına dekabrın 7-də yekun vurulacaq.

    cüdo Çempionat qalib Azərbaycan çempionatı

