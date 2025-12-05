Azərbaycan Basketbol Liqasında VIII tura yekun vurulub
İdman
- 05 dekabr, 2025
- 19:07
Azərbaycan Basketbol Liqasında VIII tura yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, günün son oyununda "Sabah" "Şəki"nin qonağı olub.
Qarşılaşma paytaxt təmsilçisinin qələbəsi ilə bitib - 115:83.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 16-ya çatdıran "Sabah" A qrupunda liderliyini davam etdirir. "Şəki" 9 xalla beşinci sıradadır.
Günün ilk oyununda "Quba" "Sumqayıt"dan üstün olub - 107:90.
Qeyd edək ki, VIII turda daha əvvəl "Ordu" "Sərhədçi"ni (100:64), "Gəncə" "Neftçi"ni (80:73), "Abşeron Lions" NTD-ni (102:87), "Naxçıvan" "Lənkəran"ı (82:75) məğlub edib.
