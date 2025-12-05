İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VIII tura yekun vurulub

    İdman
    • 05 dekabr, 2025
    • 19:07
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VIII tura yekun vurulub

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VIII tura yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, günün son oyununda "Sabah" "Şəki"nin qonağı olub.

    Qarşılaşma paytaxt təmsilçisinin qələbəsi ilə bitib - 115:83.

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 16-ya çatdıran "Sabah" A qrupunda liderliyini davam etdirir. "Şəki" 9 xalla beşinci sıradadır.

    Günün ilk oyununda "Quba" "Sumqayıt"dan üstün olub - 107:90.

    Qeyd edək ki, VIII turda daha əvvəl "Ordu" "Sərhədçi"ni (100:64), "Gəncə" "Neftçi"ni (80:73), "Abşeron Lions" NTD-ni (102:87), "Naxçıvan" "Lənkəran"ı (82:75) məğlub edib.

    basketbol Azərbaycan Basketbol Liqası

    Son xəbərlər

    20:01

    Ermənistan İstintaq Komitəsi Gümrü merinin müavininin saxlanması xəbərini təsdiqləyib

    Region
    19:51

    İsveç Ukraynaya görə beş ölkəyə yardımı dayandıracaq

    Digər ölkələr
    19:42

    KİV: Bu gün Ukrayna və ABŞ nümayəndələrinin növbəti görüşü keçiriləcək

    Digər ölkələr
    19:30
    Foto

    Ruben Vardanyanın məhkəməsi sənədlərin elan olunması ilə davam etdirilib

    Hadisə
    19:29

    Koşta: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh Orta dəhlizin inkişafı üçün həlledici əhəmiyyət daşıyır

    Xarici siyasət
    19:22

    "Fitch" SGC-nin 2029-cu ilədək qaz nəqlindən gözləndiyi gəlirləri açıqlayıb

    Energetika
    19:22

    Anar Allahverdiyev: "XI Vüqar Həşimov Memorialına hazırlıq yüksək səviyyədə gedir"

    Fərdi
    19:07

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VIII tura yekun vurulub

    İdman
    19:06

    Qadın və kişi cüdoçular arasında Azərbaycan çempionatında 7 çəkidə qaliblər müəyyənləşib

    İdman
    Bütün Xəbər Lenti