İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Koşta: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh Orta dəhlizin inkişafı üçün həlledici əhəmiyyət daşıyır

    Xarici siyasət
    • 05 dekabr, 2025
    • 19:29
    Koşta: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh Orta dəhlizin inkişafı üçün həlledici əhəmiyyət daşıyır

    Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində irəliləyiş TransXəzər nəqliyyat marşrutunun (Orta dəhliz) inkişafı üçün həlledici əhəmiyyət daşıyır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının sədri Antoniu Koşta Qazaxıstanın "Silk Way" telekanalına müzahibəsində deyib.

    Onun sözlərinə görə, Aİ yalnız bərpaolunan enerji sahəsinə deyil, həm də ənənəvi enerji daşıyıcıları nəqlinin diversifikasiyasına aktiv şəkildə investisiya qoyur:

    "Qazaxıstan Avropa İttifaqına üçüncü ən böyük neft ixracatçısıdır, eyni zamanda, bu, enerji keçidləri üçün çox vacibdir. Çünki Qazaxıstan həm də üçüncü ən böyük uran ixracatçısıdır. Qazaxıstan batareyaların, günəş panelləri saxlanclarının həcminin artırılması, həmçinin işlənməsi, eyni zamanda, energetika sahəsinin yeni erasına lazım olan avadanlıqların hazırlanması üçün çox zəruri xammal ehtiyatlarına malikdir. Bu kontekstdə Orta dəhlizin əhəmiyyəti daha da artır".

    Koşta həmçinin xatırladıb ki, bu ilin aprelində Səmərqənd şəhərində birinci "Avropa İttifaqı – Mərkəzi Asiya" sammiti keçirilib və o çərçivədə strateji vacib marşrut kimi Orta dəhlizin inkişafının sürətləndirilməsi barədə razılıq əldə olunub:

    "Bunun sayəsində Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün daha rahat əldə edilməsi mümkün oldu. Bu, Orta dəhlizin inkişafında çox böyük addımdır. Çünki burada əsas ideya yalnız Asiya ilə Avropanı birləşdirmək yox, həm də regiondan keçən TransXəzər marşrutunu Qara dənizə qədər inkişaf etdirməkdir".

    Qazaxıstan Avropa İttifaqı Orta Dəhliz TransXəzər
    Кошта: Мир между Азербайджаном и Арменией имеет ключевое значение для развития Среднего коридора
    Costa: Peace between Azerbaijan and Armenia crucial for development of Middle Corridor

    Son xəbərlər

    20:02

    Bakı Beynəlxalq Film Festivalının açılış mərasimi keçirilib

    Mədəniyyət
    20:01

    Ermənistan İstintaq Komitəsi Gümrü merinin müavininin saxlanması xəbərini təsdiqləyib

    Region
    19:51

    İsveç Ukraynaya görə beş ölkəyə yardımı dayandıracaq

    Digər ölkələr
    19:42

    KİV: Bu gün Ukrayna və ABŞ nümayəndələrinin növbəti görüşü keçiriləcək

    Digər ölkələr
    19:30
    Foto

    Ruben Vardanyanın məhkəməsi sənədlərin elan olunması ilə davam etdirilib

    Hadisə
    19:29

    Koşta: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh Orta dəhlizin inkişafı üçün həlledici əhəmiyyət daşıyır

    Xarici siyasət
    19:22

    "Fitch" SGC-nin 2029-cu ilədək qaz nəqlindən gözləndiyi gəlirləri açıqlayıb

    Energetika
    19:22

    Anar Allahverdiyev: "XI Vüqar Həşimov Memorialına hazırlıq yüksək səviyyədə gedir"

    Fərdi
    19:07

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VIII tura yekun vurulub

    İdman
    Bütün Xəbər Lenti