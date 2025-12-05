Nazir beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr əldə etmiş idmançılarla görüşüb
Bu gün Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov ötən ay ərzində beynəlxalq yarışlarda yüksək nəticələr əldə etmiş idmançılarla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, nazir Azərbaycan İdman Akademiyasında təşkil olunan görüşdə beynəlxalq arenalarda qazanılan nailiyyətləri yüksək dəyərləndirərək, idmançıları və onların məşqçilərini təbrik edib.
Fərid Qayıbov çıxışında bildirib ki, noyabr ayı ərzində Azərbaycanın Dövlət Himni 16 ölkədə səsləndirilib. Bu ay ərzində idmançılarımız ümumilikdə 52 qızıl, 52 gümüş və 72 bürünc medal qazanıblar.
Görüş zamanı ay ərzində beynəlxalq arenalarda qazanılmış nailiyyətləri əks etdirən videoçarx nümayiş olunub. Daha sonra bir sıra idman növlərinin nümayəndələri çıxış etdikləri yarışlar və nəticələri barədə məlumat veriblər.
Sonda Fərid Qayıbov idmançılara qarşıdakı yarışlarda daha böyük uğurlar arzulayıb.