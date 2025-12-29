İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Vuçiç gələn il növbədənkənar parlament seçkilərinin keçiriləcəyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 29 dekabr, 2025
    • 01:44
    Vuçiç gələn il növbədənkənar parlament seçkilərinin keçiriləcəyini təsdiqləyib

    Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç 2026-cı ildə növbədənkənar parlament seçkilərinin keçiriləcəyini təsdiqləyib və hakimiyyətin etirazçıların əsas tələbini yerinə yetirdiyini bəyan edib.

    "Report"un məlumatına görə, Serbiya lideri Belqradda parlament binası qarşısında vətəndaşlara müraciət edib.

    Serbiya dövlət başçısı əmindir ki, növbədənkənar seçkilər etirazçıların hərəkətlərinə siyasi cavab olacaq: "Biz onların əsas tələbini qəbul etdik: tezliklə, gələn il seçkiyə gedəcəyik. Amma səslər hesablananda o qədər də sevinməyəcəklər. Biz onları Serbiyadakı hər oturacaqda məğlub edəcəyik", - deyə o vurğulayıb.

    Vuçiç onu da qeyd edib ki, siyasi qarşıdurma demokratik normalar çərçivəsində qalmalıdır: "Ölkəmizi məhv etmək istəyənlərin hamısına qarşı mübarizədə sizinlə bərabər iştirak etməkdən şərəf duyacağam, lakin bu, siyasi mübarizə olmalıdır".

    O, hakimiyyətə çoxsaylı ittihamları və təzyiqləri əsas gətirərək, ötən ilin onun üçün ən çətin olduğunu bildirib. Vuçiç həmçinin qeyd edib ki, etirazlar zamanı itki yoxdur. Prezident qarşıdan gələn ilin ölkə üçün uğurlu olacağına əminliyini ifadə edib.

    Aleksandr Vuçiç Serbiya Seçkilər
    Вучич подтвердил, что внеочередные выборы в парламент Сербии пройдут в 2026 году

    Son xəbərlər

    01:44

    Vuçiç gələn il növbədənkənar parlament seçkilərinin keçiriləcəyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    01:13

    Tramp ilə Zelenski arasında danışıqlar başa çatıb - Yenilənib

    Digər ölkələr
    00:53
    Foto

    Yol qəzası Heydər Əliyev prospektində sıxlığa səbəb olub

    Hadisə
    00:35

    Surinamda arvadı ilə mübahisə edən kişi 9 nəfəri bıçaqla öldürüb

    Digər ölkələr
    00:26

    Cənubi Afrikada binanın çökməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:52

    Sabah Bakının bir çox ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    23:44

    ABŞ-də iki helikopter havada toqquşub, ölən var

    Digər ölkələr
    23:15

    İsveçdə çovğun 3 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    "Azərbaycan dili" platformasının təqdimat mərasimi keçirilib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti