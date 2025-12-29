Вучич подтвердил, что внеочередные выборы в парламент Сербии пройдут в 2026 году

Президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что внеочередные парламентские выборы пройдут в 2026 году, и заявил, что власти удовлетворили ключевое требование участников демонстраций протеста.

Как передает Report, сербский лидер перед гражданами у здания парламента в Белграде, трансляцию вело Радио и телевидение Сербии (RTS).

"Мы приняли их главное требование - скоро, в следующем году, мы пойдем на выборы", - сказал Вучич.

Глава государства убежден, что внеочередные выборы станут политическим ответом на действия манифестантов. "Только они не будут так счастливы, когда будут считать голоса. Мы победим их в каждом месте в Сербии", - подчеркнул он.

Вучич также отметил, что политическое противостояние должно оставаться в рамках демократических норм. "Для меня будет честью участвовать вместе с вами в борьбе против всех, кто хочет разрушить нашу страну, но это должна быть политическая борьба", - подчеркнул президент.

Он заявил, что прошедший год стал для него самым тяжелым, указав на многочисленные обвинения и давление на власти. При этом Вучич отметил, что во время протестов удалось избежать человеческих жертв. Президент выразил уверенность в том, что следующий год станет успешным для страны.

"Я верю, что предстоящий год будет одним из лучших, если не лучшим в истории Сербии", - заключил сербский лидер.