    Вучич подтвердил, что внеочередные выборы в парламент Сербии пройдут в 2026 году

    29 декабря, 2025
    • 01:40
    Вучич подтвердил, что внеочередные выборы в парламент Сербии пройдут в 2026 году

    Президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что внеочередные парламентские выборы пройдут в 2026 году, и заявил, что власти удовлетворили ключевое требование участников демонстраций протеста.

    Как передает Report, сербский лидер перед гражданами у здания парламента в Белграде, трансляцию вело Радио и телевидение Сербии (RTS).

    "Мы приняли их главное требование - скоро, в следующем году, мы пойдем на выборы", - сказал Вучич.

    Глава государства убежден, что внеочередные выборы станут политическим ответом на действия манифестантов. "Только они не будут так счастливы, когда будут считать голоса. Мы победим их в каждом месте в Сербии", - подчеркнул он.

    Вучич также отметил, что политическое противостояние должно оставаться в рамках демократических норм. "Для меня будет честью участвовать вместе с вами в борьбе против всех, кто хочет разрушить нашу страну, но это должна быть политическая борьба", - подчеркнул президент.

    Он заявил, что прошедший год стал для него самым тяжелым, указав на многочисленные обвинения и давление на власти. При этом Вучич отметил, что во время протестов удалось избежать человеческих жертв. Президент выразил уверенность в том, что следующий год станет успешным для страны.

    "Я верю, что предстоящий год будет одним из лучших, если не лучшим в истории Сербии", - заключил сербский лидер.

    Сербия парламентские выборы Александар Вучич
    Vuçiç gələn il növbədənkənar parlament seçkilərinin keçiriləcəyini təsdiqləyib

