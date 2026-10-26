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    Немецкий альпинист погиб при спуске с вершины Ама-Даблам в Непале

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 16:15
    Немецкий альпинист погиб при спуске с вершины Ама-Даблам в Непале

    Немецкий альпинист погиб после падения во время спуска с вершины Ама-Даблам на северо-востоке Непала.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель туристической компании.

    Альпинист, покоривший в воскресенье вершину Ама-Даблам высотой 6 814 метров (22 256 футов), упал примерно с 1 500 метров и скончался в понедельник, сообщил глава компании Real Himalaya Pvt Ltd Гокул Тапа.

    По его словам, тело альпиниста было поднято с горы и на вертолете доставлено в больницу в Катманду для проведения вскрытия.

    Более 300 альпинистов получили разрешения на восхождение на Ама-Даблам в течение нынешнего сезона, который длится с сентября по ноябрь.

    Ама-Даблам - популярная гора среди альпинистов в районе Солукхумбу, и расположена в восточной части Гималаев, всего в 20 километрах от Эвереста.

    Гималаи Непал
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