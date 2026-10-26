Немецкий альпинист погиб при спуске с вершины Ама-Даблам в Непале

Немецкий альпинист погиб после падения во время спуска с вершины Ама-Даблам на северо-востоке Непала.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель туристической компании.

Альпинист, покоривший в воскресенье вершину Ама-Даблам высотой 6 814 метров (22 256 футов), упал примерно с 1 500 метров и скончался в понедельник, сообщил глава компании Real Himalaya Pvt Ltd Гокул Тапа.

По его словам, тело альпиниста было поднято с горы и на вертолете доставлено в больницу в Катманду для проведения вскрытия.

Более 300 альпинистов получили разрешения на восхождение на Ама-Даблам в течение нынешнего сезона, который длится с сентября по ноябрь.

Ама-Даблам - популярная гора среди альпинистов в районе Солукхумбу, и расположена в восточной части Гималаев, всего в 20 километрах от Эвереста.