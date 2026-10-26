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    В Баку изменена схема движения 5 регулярных маршрутов

    Инфраструктура
    • 26 октября, 2026
    • 16:37
    В Баку изменена схема движения 5 регулярных маршрутов

    В связи с ремонтными работами на улице Джавида Джаббарзаде в Сураханском районе Баку, движение 5 регулярных маршрутов организовано по альтернативным улицам.

    Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

    По имеющимся данным, автобусы №106, 141, 168 и 169 курсируют по проспекту Гейдара Алиева, а автобус №214А - по 25-й улице Бюльбюля́.

    Агентства наземного транспорта Азербайджана Схема движения автобусов Сураханский район
    Bakıda 5 müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilib
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