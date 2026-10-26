В Баку изменена схема движения 5 регулярных маршрутов
Инфраструктура
- 26 октября, 2026
- 16:37
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В связи с ремонтными работами на улице Джавида Джаббарзаде в Сураханском районе Баку, движение 5 регулярных маршрутов организовано по альтернативным улицам.
Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.
По имеющимся данным, автобусы №106, 141, 168 и 169 курсируют по проспекту Гейдара Алиева, а автобус №214А - по 25-й улице Бюльбюля́.
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