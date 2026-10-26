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    Нидерланды за 10 лет выделят $500 млн на защиту тропических лесов

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    • 26 октября, 2026
    • 15:57
    Нидерланды за 10 лет выделят $500 млн на защиту тропических лесов

    Правительство Нидерландов в течение следующего десятилетия выделит до $500 млн в международный фонд, призванный содействовать защите тропических лесов.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Эти средства помогут создать Tropical Forest Forever Facility – новый государственно-частный инвестиционный фонд, цель которого – побудить страны внести свой вклад в сохранение тропических лесов.

    Фонд планирует достичь объема в $125 млрд, из которых около $100 млрд составят инвестиции из частного сектора. Чистый доход фонда будет использоваться для систематического поощрения стран, активно работающих над сохранением лесов.

    Ориентировочное вознаграждение, как ожидается, составит около $4 в год за гектар, а проверка состояния лесов будет осуществляться с помощью спутниковых снимков.

    Как отметили в правительстве Нидерландов, фонд рассчитывает помочь спасти до 900 млн гектаров тропических лесов.

    Нидерланды заявили, что присоединились к коалиции стран, в которую входят Бразилия, Индонезия, Великобритания, Норвегия, Франция и Германия, уже пообещавшие внести взносы.

    Защита окружающей среды Инвестиционный фонд Нидерланды
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