Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Центр исламской цивилизации готов совместно изучить исторические рукописи в Ташкенте и Баку

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 16:21
    Центр исламской цивилизации готов совместно изучить исторические рукописи в Ташкенте и Баку

    Центр исламской цивилизации в Узбекистане рассчитывает на сотрудничество с научно-исследовательскими учреждениями, университетами, библиотеками и музеями Азербайджана.

    Как передает Report, об этом заявил директор Центра исламской цивилизации в Узбекистане Фирдавс Абдухаликов на международной научной конференции, проходящей в Баку в рамках презентации Центра исламской цивилизации в Узбекистане.

    По его словам, стороны могут начать сотрудничество с совместного изучения рукописей, хранящихся в Ташкенте и Баку, а также сравнения различных копий одних и тех же произведений.

    "Давайте издавать совместные книги и каталоги по результатам наших исследований, организовывать выставки. Создавать фильмы о людях и событиях, которые связывали наши народы. Представлять эту историю широкой общественности в доступной и увлекательной форме", - отметил Абдухаликов.

    Он также подчеркнул важность создания возможностей для обмена опытом между молодыми учеными двух стран, в том числе в изучении рукописей, работе в музеях и освоении методов сохранения и реставрации редких произведений.

    "Два молодых ученых, которые начнут работать вместе сегодня, завтра могут заложить основу для масштабного научного сотрудничества", - заявил директор Центра.

    Абдухаликов отметил, что предки двух народов сохраняли книги, переписывали рукописи, развивали науку и искусство, оставив богатое наследие, которое необходимо изучать, оберегать, обогащать новыми знаниями и передавать будущим поколениям.

    По его словам, совместные инициативы в научной и культурной сферах позволят укрепить дружбу между Узбекистаном и Азербайджаном и станут значимым наследием для будущих поколений.

    Фирдавс Абдухаликов Центр исламской цивилизации Азербайджано-узбекистанские отношения
    İslam Sivilizasiyası Mərkəzi Daşkənd və Bakıdakı tarixi əlyazmaları birgə tədqiq etməyə hazırdır
    Center for Islamic Civilization ready to collaborate on study of historical manuscripts in Tashkent, Baku
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    17:22
    МИД КНР: Мы готовы сотрудничать с КНДР для дальнейшего развития двусторонних связей
    Другие страны
    17:19
    Фото
    Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество прокуратур в рамках международных организаций
    Внутренняя политика
    17:15
    Рашад Абдуллаев: ЧМ U-15 станет отличным опытом для тренеров и футболистов
    Футбол
    17:11
    Рынок страхования имущества в Азербайджане вырос более чем на 20%
    Финансы
    16:58
    Посол Нидерландов: Азербайджан хочет применить в Джебраиле "модель Вестланд" в тепличном хозяйстве
    Карабах
    16:54
    Бахтияр Наджафов: УМК готово содействовать развитию межкультурного диалога
    Религия
    16:44
    Узбекистан намерен расширять религиозное сотрудничество с Азербайджаном
    Внешняя политика
    16:42
    ЧМ: Нихат Мамедли вышел в финал, Хасрет Джафаров проиграл в полуфинале - Обновлено-2
    Индивидуальные
    16:37
    В Армении заключенный сбежал из здания суда
    В регионе
    Лента новостей