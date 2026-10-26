Центр исламской цивилизации готов совместно изучить исторические рукописи в Ташкенте и Баку

Центр исламской цивилизации в Узбекистане рассчитывает на сотрудничество с научно-исследовательскими учреждениями, университетами, библиотеками и музеями Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил директор Центра исламской цивилизации в Узбекистане Фирдавс Абдухаликов на международной научной конференции, проходящей в Баку в рамках презентации Центра исламской цивилизации в Узбекистане.

По его словам, стороны могут начать сотрудничество с совместного изучения рукописей, хранящихся в Ташкенте и Баку, а также сравнения различных копий одних и тех же произведений.

"Давайте издавать совместные книги и каталоги по результатам наших исследований, организовывать выставки. Создавать фильмы о людях и событиях, которые связывали наши народы. Представлять эту историю широкой общественности в доступной и увлекательной форме", - отметил Абдухаликов.

Он также подчеркнул важность создания возможностей для обмена опытом между молодыми учеными двух стран, в том числе в изучении рукописей, работе в музеях и освоении методов сохранения и реставрации редких произведений.

"Два молодых ученых, которые начнут работать вместе сегодня, завтра могут заложить основу для масштабного научного сотрудничества", - заявил директор Центра.

Абдухаликов отметил, что предки двух народов сохраняли книги, переписывали рукописи, развивали науку и искусство, оставив богатое наследие, которое необходимо изучать, оберегать, обогащать новыми знаниями и передавать будущим поколениям.

По его словам, совместные инициативы в научной и культурной сферах позволят укрепить дружбу между Узбекистаном и Азербайджаном и станут значимым наследием для будущих поколений.