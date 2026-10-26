Зеленский: Украина почти месяц ждет одобрения США на поставки ракет для Patriot и NASAMS

Украина уже почти месяц ожидает подписи министра обороны США Пита Хегсета, необходимой для поставок ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале по итогам селекторного совещания.

По его словам, министр обороны Украины, главнокомандующий Вооруженными силами Украины и глава МИД доложили о ситуации с поставками перехватчиков для систем ПВО, прежде всего для комплексов Patriot.

"Работаем по нескольким направлениям: с Соединенными Штатами, Европой и другими партнерами, у которых есть запас ракет PAC-2 и PAC-3. В частности, уже почти месяц ждем подписи господина Хегсета по ракетам для Patriot и NASAMS. Поручил еще раз обсудить это с американской стороной. Продолжаются переговоры и с другими странами", - написал Зеленский.

Участники совещания также обсудили подготовку к ноябрьской встрече контактной группы по оборонной поддержке Украины в формате "Рамштайн".

Зеленский подчеркнул необходимость ускорить реализацию ранее принятых решений о поддержке Украины, отметив, что каждый пакет помощи позволяет защитить жизни людей.

Напомним, 20 октября сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа пока не рассмотрела вопрос о передаче Украине зенитных ракет-перехватчиков для комплексов Patriot от стран-партнеров.