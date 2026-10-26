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    Баку и Джакарта обсудили участие индонезийского бизнеса в восстановлении Карабаха

    Бизнес
    • 26 октября, 2026
    • 16:09
    Баку и Джакарта обсудили участие индонезийского бизнеса в восстановлении Карабаха

    Азербайджан и Индонезия обсудили расширение экономического сотрудничества, совместные проекты в энергетике и нефтехимии, а также участие индонезийских компаний в восстановлении Карабаха.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения состоялись на встрече заместителя министра экономики Азербайджана Анара Ахундова с заместителем министра инвестиций и даунстриминга Индонезии, заместителем председателя Совета по координации инвестиций и вице-президентом-комиссаром компании Pertamina Тодотуа Пасарибу.

    Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в энергетике, промышленности, торговле и инвестициях, а также совместных проектах SOCAR и Pertamina.

    Азербайджанская сторона представила возможности для инвесторов в промышленных зонах страны и Алятской свободной экономической зоне. Также обсуждалось участие индонезийских компаний в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре, сотрудничество в сфере государственно-частного партнерства, возобновляемой энергетики, логистики и образования.

    Pertamina - государственная энергетическая компания Индонезии, основанная в 1957 году. Она занимается разведкой и добычей нефти и природного газа, переработкой сырья, нефтехимией и распределением энергоресурсов.

    Освобожденные территории Азербайджана Восстановление Карабаха Азербайджано-индонезийские отношения
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    Qarabağın bərpası prosesində İndoneziya şirkətlərinin iştirakı müzakirə edilib
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    Baku, Jakarta discuss Indonesian businesses' involvement in Garabagh's reconstruction
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