Баку и Джакарта обсудили участие индонезийского бизнеса в восстановлении Карабаха

Азербайджан и Индонезия обсудили расширение экономического сотрудничества, совместные проекты в энергетике и нефтехимии, а также участие индонезийских компаний в восстановлении Карабаха.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения состоялись на встрече заместителя министра экономики Азербайджана Анара Ахундова с заместителем министра инвестиций и даунстриминга Индонезии, заместителем председателя Совета по координации инвестиций и вице-президентом-комиссаром компании Pertamina Тодотуа Пасарибу.

Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в энергетике, промышленности, торговле и инвестициях, а также совместных проектах SOCAR и Pertamina.

Азербайджанская сторона представила возможности для инвесторов в промышленных зонах страны и Алятской свободной экономической зоне. Также обсуждалось участие индонезийских компаний в проектах в Карабахе и Восточном Зангезуре, сотрудничество в сфере государственно-частного партнерства, возобновляемой энергетики, логистики и образования.

Pertamina - государственная энергетическая компания Индонезии, основанная в 1957 году. Она занимается разведкой и добычей нефти и природного газа, переработкой сырья, нефтехимией и распределением энергоресурсов.