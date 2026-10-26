В Азербайджане выплаты по страхованию иному, чем жизнь, выросли более чем на 16%

В Азербайджане в январе-сентябре этого года по видам страхования иного, чем жизнь, было собрано 543,961 млн манатов премий, что на 8,4% больше по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

За отчетный период выплаты по данному виду страхования выросли на 16,5%, до 232,011 млн манатов.

Таким образом, за 9 месяцев на каждые 100 манатов собранных премий пришлось 42,7 маната страховых выплат. Год назад этот показатель составлял 39,7 маната.