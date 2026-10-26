Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıb
- 26 oktyabr, 2026
- 16:24
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası növlərinin hesabına 543,961 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,4 % çoxdur.
Hesabat dövründə qeyri-həyat sığortası növləri üzrə ödənişlər 16,5 % artaraq 232,011 milyon manata çatıb.
Beləliklə, 9 ayda qeyri-həyat sığortası bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 42,7 manatı müştərilərə geri ödənilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 39,7 manat olub.
Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 248,485 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 7,9 % çoxdur. Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 882,723 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 29,1 % çoxdur.
9 ay ərzində sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 70,7 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 59,1 manat olub.