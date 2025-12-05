Кошта: Мир между Азербайджаном и Арменией имеет ключевое значение для развития Среднего коридора

Прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией имеет ключевое значение для развития Транскаспийского транспортного маршрута (Среднего коридора).

Как передает Report, об этом заявил председатель Совета ЕС Антониу Кошта в интервью казахстанскому телеканалу Silk Way.

Пол его словам, Европейский союз продолжает активно инвестировать не только в возобновляемую энергию, но и диверсификацию поставок традиционных энергоресурсов.

"Казахстан стал третьим поставщиком нефти в Европейский союз, а также очень важен для поддержки энергетического перехода, потому что он также является третьим по величине поставщиком урана. Страна располагает критически важным сырьем, необходимым для обеспечения производства батарей, увеличения емкости хранилищ или разработки солнечных панелей или другого оборудования, которое необходимо для новой эры в энергетике. В этом контексте Средний коридор приобретает особую важность", - сказал он.

Кошта также напомнил, что в апреле в Самарканде состоялся первый саммит "Европейский Союз – Центральная Азия", в рамках которого была достигнута договоренность ускорить развитие Среднего коридора как стратегически важного маршрута.

"Благодаря миру между Арменией и Азербайджаном достичь этого стало проще. Это огромный шаг в развитии Среднего коридора. Ведь идея состоит в том, чтобы не только связать Азию с Европой, но развить транскаспийский маршрут, через регион до Черного моря", - сказал он.