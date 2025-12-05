Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Кошта: Мир между Азербайджаном и Арменией имеет ключевое значение для развития Среднего коридора

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 19:06
    Кошта: Мир между Азербайджаном и Арменией имеет ключевое значение для развития Среднего коридора

    Прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией имеет ключевое значение для развития Транскаспийского транспортного маршрута (Среднего коридора).

    Как передает Report, об этом заявил председатель Совета ЕС Антониу Кошта в интервью казахстанскому телеканалу Silk Way.

    Пол его словам, Европейский союз продолжает активно инвестировать не только в возобновляемую энергию, но и диверсификацию поставок традиционных энергоресурсов.

    "Казахстан стал третьим поставщиком нефти в Европейский союз, а также очень важен для поддержки энергетического перехода, потому что он также является третьим по величине поставщиком урана. Страна располагает критически важным сырьем, необходимым для обеспечения производства батарей, увеличения емкости хранилищ или разработки солнечных панелей или другого оборудования, которое необходимо для новой эры в энергетике. В этом контексте Средний коридор приобретает особую важность", - сказал он.

    Кошта также напомнил, что в апреле в Самарканде состоялся первый саммит "Европейский Союз – Центральная Азия", в рамках которого была достигнута договоренность ускорить развитие Среднего коридора как стратегически важного маршрута.

    "Благодаря миру между Арменией и Азербайджаном достичь этого стало проще. Это огромный шаг в развитии Среднего коридора. Ведь идея состоит в том, чтобы не только связать Азию с Европой, но развить транскаспийский маршрут, через регион до Черного моря", - сказал он.

    Koşta: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh Orta dəhlizin inkişafı üçün həlledici əhəmiyyət daşıyır
    Costa: Peace between Azerbaijan and Armenia crucial for development of Middle Corridor
    Elvis

    Последние новости

    19:59

    APOPO и ANAMA запустили совместный проект при поддержке Британии

    Внешняя политика
    19:45
    Фото

    В Ферганском госуниверситете открылась аудитория им. Бахтияра Вагабзаде

    Kультурная политика
    19:42

    Пакистан отменил закупку 45 грузов СПГ из Катара и Италии

    Другие страны
    19:40
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание по делу Рубена Варданяна

    Происшествия
    19:38

    В Азербайджане объявлены новые земельные аукционы

    Бизнес
    19:38

    Кошта: ЕС планирует инвестировать в создание лаборатории для анализа КВС в Казахстане

    В регионе
    19:35

    СК Армении подтвердил информацию о задержании заместителя мэра Гюмри

    В регионе
    19:20

    Азербайджан согласовал новые шаги на пути к вступлению в ВТО

    Бизнес
    19:11

    СМИ: Делегации Украины и США проведут сегодня очередную встречу

    Другие страны
    Лента новостей