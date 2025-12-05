İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    • 05 dekabr, 2025
    • 14:42
    KİV: HƏMAS Qəzza zolağının idarə edilməsindən imtina etməyə razıdır

    HƏMAS gələcəkdə Qəzza zolağının idarə edilməsindən imtina etməyə razıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Əl-Ərəbiyə" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    "HƏMAS hərəkatı Qəzza zolağının idarə edilməsindən imtina etmək niyyətini ABŞ-yə təsdiqləyib", - mənbə qeyd edib.

    Telekanal həmçinin qeyd edir ki, HƏMAS-ın tərksilah edilməsi prosesinə başlanması barədə razılıq əldə olunub. Bundan əlavə, tezliklə Qəzzada beynəlxalq sabitləşdirmə qüvvələrinin yaradılması barədə elan ediləcək.

    "Qəzzadan kənarda yerləşəcək İsrail qoşunları anklava daha çox humanitar yardım axınına icazə verməyi öhdəsinə götürüb", - mənbələr qeyd ediblər.

