KİV: HƏMAS Qəzza zolağının idarə edilməsindən imtina etməyə razıdır
Digər ölkələr
- 05 dekabr, 2025
- 14:42
HƏMAS gələcəkdə Qəzza zolağının idarə edilməsindən imtina etməyə razıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Əl-Ərəbiyə" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
"HƏMAS hərəkatı Qəzza zolağının idarə edilməsindən imtina etmək niyyətini ABŞ-yə təsdiqləyib", - mənbə qeyd edib.
Telekanal həmçinin qeyd edir ki, HƏMAS-ın tərksilah edilməsi prosesinə başlanması barədə razılıq əldə olunub. Bundan əlavə, tezliklə Qəzzada beynəlxalq sabitləşdirmə qüvvələrinin yaradılması barədə elan ediləcək.
"Qəzzadan kənarda yerləşəcək İsrail qoşunları anklava daha çox humanitar yardım axınına icazə verməyi öhdəsinə götürüb", - mənbələr qeyd ediblər.
Son xəbərlər
15:18
Foto
Elçin Əmirbəyov Cenevrədə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin indiki durumu barədə məlumat veribXarici siyasət
15:09
Video
Naxçıvanda "Komando başlanğıc kursu"nun buraxılış mərasimi keçirilibHərbi
15:08
Foto
İçərişəhərdə simulyasiyalı təxliyə təlimi keçirilibHadisə
15:08
Elçin Əmirbəyov Cenevrədə Azərbaycanın mina problemi barədə məlumat veribDigər
15:05
Foto
Baş prokuror Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
15:02
Foto
Mürsəl İbrahimov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
14:58
Azərbaycan İspaniyadan şirin kartof tədarük etməyə başlayıbBiznes
14:58
Foto
Ramin Məmmədov İsveç XİN-in xüsusi nümayəndəsi ilə görüşübXarici siyasət
14:51