    СМИ: ХАМАС согласен отказаться от управления сектором Газа

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 14:26
    СМИ: ХАМАС согласен отказаться от управления сектором Газа

    Палестинское движение ХАМАС согласно отказаться от управления сектором Газа в будущем.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

    "Движение ХАМАС подтвердило США, что намерено отказаться от управления сектором Газа",- отметил источник.

    Телеканал также отмечает, что достигнуто соглашение о начале процесса разоружения ХАМАС. Кроме того, вскоре будет объявлено о формировании международных сил стабилизации в Газе.

    "Израильские войска будут находиться за пределами Газы и обязались разрешить больший поток гумпомощи в сектор",- отметили источники.

    Ранее два американских чиновника заявляли Axios, что президент США Дональд Трамп намерен объявить о начале второго этапа мирного процесса по Газе до 25 декабря, а также представить новый орган по управлению сектором.

    KİV: HƏMAS Qəzza zolağının idarə edilməsindən imtina etməyə razıdır
