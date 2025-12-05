СМИ: ХАМАС согласен отказаться от управления сектором Газа
- 05 декабря, 2025
- 14:26
Палестинское движение ХАМАС согласно отказаться от управления сектором Газа в будущем.
Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.
"Движение ХАМАС подтвердило США, что намерено отказаться от управления сектором Газа",- отметил источник.
Телеканал также отмечает, что достигнуто соглашение о начале процесса разоружения ХАМАС. Кроме того, вскоре будет объявлено о формировании международных сил стабилизации в Газе.
"Израильские войска будут находиться за пределами Газы и обязались разрешить больший поток гумпомощи в сектор",- отметили источники.
Ранее два американских чиновника заявляли Axios, что президент США Дональд Трамп намерен объявить о начале второго этапа мирного процесса по Газе до 25 декабря, а также представить новый орган по управлению сектором.