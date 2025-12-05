Azərbaycanda nəqliyyatda mobillik həlli tətbiqi istifadəyə verilib
- 05 dekabr, 2025
- 11:19
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq "AYNA MaaS" (nəqliyyatda mobillik həlli) tətbiqi istifadəyə verilib.
Bu barədə "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, üç dildə (Azərbaycan, ingilis və rus) təqdim edilən "AYNA MaaS" tətbiqi səmərəli səyahəti və istifadəçilərə nəqliyyat növlərindən istifadə ilə bağlı seçim imkanlığını təmin etmək və ictimai nəqliyyat xidmətlərini təkmilləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuş mobillik proqramıdır. Bu rəqəmsal nəqliyyat platforması müxtəlif nəqliyyat növlərini (avtobus, metro, dəmiryolu, skuter, velosiped) vahid tətbiqdə birləşdirir. Platforma istifadəçiyə bir tətbiq vasitəsilə müxtəlif nəqliyyat növləri arasından ən uyğun marşrutu seçməyə, səfər planlamasını həyata keçirməyə, ödəniş üsulları, real vaxt rejimində qrafik və nəqliyyatın gəlmə vaxtı barədə məlumat əldə etməyə imkan verir.
Tətbiqə Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən bütün mikromobillik operatorları da inteqrasiya edilib. Platforma vasitəsi ilə mikromobillik vasitələrinin dayanacaqlarını müəyyən etmək, həmçinin istifadəyə hazır skuterlər barədə məlumat almaq, habelə skuter və velosipedlərin icarəsi üçün müraciət etmək olar.
Mobil tətbiqdə qeydiyyatdan keçmək üçün istifadəçi müvafiq bölməyə mobil nömrəsini yazaraq istifadə şərtləri və qaydaları ilə tanış olur. Növbəti bölməyə isə həmin nömrəyə SMS vasitəsilə göndərilən təsdiq kodu daxil edilir, daha sonra isə şifrə təyin olunur.
İstifadəçi "Səyahət planı" bölməsindən A nöqtəsindən B nöqtəsinə qədər səyahəti tarix və zamanı seçərək planlaşdıra bilər. Təklif olunan marşrutlarda piyada və ya avtobus, metro, dəmiryolu, skuter, velosiped kimi nəqliyyat növləri mövcuddur. "Ən sürətli", "ən az transfer", "ən az piyada" və "ən az CO2" kimi gediş seçimlərindən uyğun marşrutu təyin etdikdən sonra səyahətə başlaya, həmçinin "bilet al" bölməsindən ödəniş etmək üçün müvafiq tətbiqlərə keçid edə bilərsiniz.
"AYNA MaaS" vasitəsilə "Nəqliyyat" bölməsindən dayanacağı seçərək yaxınlaşan nəqliyyat vasitələrini real zamanda görmək mümkündür.
"Yaxın dayanacaqlar" bölməsində isə ən yaxın dayanacaqların siyahısını görə və həmçinin xəritə üzərində dayanacaqları seçə bilərsiniz.
"Marşrut tap" bölməsindən avtobus, qatar, metro və şəhərlərarası marşrutları axtarıb müvafiq məlumatları əldə etmək mümkündür.
Marşrutları "Seçilmişlərə" əlavə edib daha rahat səyahət planlaşdıra və "Səfərlərim" bölməsindən keçmiş səfərlərinizi tapa bilərsiniz.
"AYNA MaaS"-da nəqliyyat qrafiki və mövcud vasitələr barədə məlumatlar daim yenilənir. Tətbiq nəqliyyat növləri arasında problemsiz keçidi təmin edir, gözləmə vaxtını minimuma endirir.
Qeyd edək ki, istifadəyə verilən "AYNA MaaS" ilkin versiyadadır və istifadəçilərin istəkləri əsasında daim təkmilləşdiriləcək. İstifadəçilər təklif və iradlarını birbaşa tətbiqdən göndərə bilərlər.
Mobil tətbiqi həm "App Store", həm də "Google Play Store"dan yükləmək mümkündür.